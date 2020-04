Coronavirus, lo studio: “Gli italiani contagiati sono circa 2,5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione dello 0,35%, Lombardia 13,3” (Di giovedì 16 aprile 2020) Da giorni sentiamo ripetere agli esperti che esiste un numero sommerso di infetti e che i contagiati in Italia sono quanti risultano positivi al tampone. C’è chi sosteneva che potessero essere oltre mezzo milione i cittadini entrati in contatto con il Coronavirus. Uno studio statistico ci dice invece che sono 2,5 milioni di italiani contagiati da Sars Cov 2 al 7 aprile scorso. La fotografia arriva dalla ricerca condotta da Carlo Signorelli e Anna Odone, professori della Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in collaborazione con Thea Scognamiglio della Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, e pubblicato su Acta Biomedica. “Abbiamo usato un modello statistico – spiega Signorelli all’Adnkronos Salute – Ebbene, ad essere stato contagiato al 7 aprile era il 4% della popolazione: circa 2,5 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus meno contagioso con il caldo? Lo studio spagnolo e le cautele dei virologi

