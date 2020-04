Coronavirus, lo studio: come garantire le cure ai malati di cancro (Di giovedì 16 aprile 2020) Rivedere e riorganizzare drasticamente la cura dei pazienti oncologici e la ricerca scientifica a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid-19. È questo che, nel giro di poche settimane, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Int) e altri sei importanti centri europei per il cancro affiliati al Cancer Core Europe (Cce) sono stati costretti a fare, cercando di mantenere inalterata la qualità dell’assistenza per i propri pazienti. Un’organizzazione e un approccio totalmente nuovi, esaminati e approfonditi in un articolo su ‘Nature Medicine’ che ha raccolto misure e provvedimenti intrapresi dai 7 centri di eccellenza in Europa appartenenti al Cee. Azioni mirate non solo prevenire la diffusione del virus in generale, ma soprattutto per proteggere i pazienti con cancro, resi dalla malattia particolarmente vulnerabili alle ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - si è contagiosi già 2-3 giorni prima dei sintomi : lo studio

Studio Aiom sui legami tra Coronavirus e tumori : contro il Covid-19 si valutano un farmaco giapponese e uno contro l’ipertrofia prostatica benigna

Studio choc sul Coronavirus : “Ecco quanti sono realmente i contagiati” (Di giovedì 16 aprile 2020) Rivedere e riorganizzare drasticamente la cura dei pazienti oncologici e la ricerca scientifica a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid-19. È questo che, nel giro di poche settimane, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Int) e altri sei importanti centri europei per ilaffiliati al Cancer Core Europe (Cce) sono stati costretti a fare, cercando di mantenere inalterata la qualità dell’assistenza per i propri pazienti. Un’organizzazione e un approccio totalmente nuovi, esaminati e approfonditi in un articolo su ‘Nature Medicine’ che ha raccolto misure e provvedimenti intrapresi dai 7 centri di eccellenza in Europa appartenenti al Cee. Azioni mirate non solo prevenire la diffusione del virus in generale, ma soprattutto per proteggere i pazienti con, resi dalla malattia particolarmente vulnerabili alle ...

RobertoBurioni : Coronavirus, Aifa dà l'ok a studio su eparina. Come per Avigan, decisiva per l’approvazione dello studio la circola… - DPCgov : La vita ai tempi del #coronavirus è uno studio promosso da un gruppo di docenti di diverse aree disciplinari del Di… - fattoquotidiano : Coronavirus, lo studio: “Gli italiani contagiati sono circa 2,5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione de… - pinkdor74 : RT @ArditoAspetto: Dottor Burioni: 'serve il vaccino'. Virologo Tarro: 'il vaccino non serve, il Coronavirus non è l'ebola ed ha più varian… - _MoonDreams : RT @ArditoAspetto: Dottor Burioni: 'serve il vaccino'. Virologo Tarro: 'il vaccino non serve, il Coronavirus non è l'ebola ed ha più varian… -