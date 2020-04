Coronavirus | lettera aperta dei medici agli italiani | “I test per tutti non ci sono | la

(Di giovedì 16 aprile 2020) Una cinquantina didi centri di tutta Italia, in prima linea nella lotta a Covid-19, hanno scritto unaindirizzata agliin una riflessione ad ampio raggio su come il Paese si sta approcciando all’emergenza. Tra i firmatari, figurano diversi nomi di Bergamo, una delle province più colpite dai contagi, ma cioperativi a Catanzaro, Padova, Rimini, Pavia, Napoli, in tutta Italia e persino nelle svizzere Locarno e Ginevra. I primi due a mettere la siglaStefano Fagiuoli (Bergamo) e Claudio Puoti (Roma). Le discipline di riferimentovarie, spaziano dall’infettivologia all’anestesia e rianimazione, dallana interna alla gastroenterologia. I firmatari hanno combattuto il virus negli ospedali dove lavorano, alcuni di loro siammalati, moltistati intervistati. Fra i temi ...

