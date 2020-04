Coronavirus | le condizioni della prima donna ad essersi sottoposta al vaccino

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lo scorso 16 marzo, la manager americana Jennifer Haller 44enne e madre di due adolescenti di 16 e 13 anni, è stata laal mondo adad un trattamento in via sperimentale con uncandidato contro il covid-19. Laaveva risposto ad un annuncio su Facebook, è apparsa sulle prime pagine dei quotidiani del mondo intero per il suo "sacrificio" nel nomescienza e dell'umanità. E' stata spinta dal desiderio di poter fare qualcosa contro la pandemia terrificante. A Jennifer Haller è stata sommistrata lainiezione delsperimentale mRNA-1273 (tipo LNP encapsulated mRNA) è stato messo a punto dalla società di biotecnologie Moderna Inc. e dai National Institutes of Health (NIH) americani, durante una seduta presso il Kaiser Permanente Washington Research Institute di Seattle. Continua… A ...