Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati al 15 Aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati al 15 Aprile La giornata di ieri è stata contraddistinta da un risultato positivo per la regione Lazio: nessun dato in crescita in merito al Coronavirus. E finalmente stiamo vedendo scendere sempre più la linea dei contagi in tutto il Paese.Segui Termometro Politico su Google News Ad oggi il Lazio conta un numero stabile di 5.111 positivi al Coronavirus, 300 decessi, (+11) e 789 guariti, nessuno in più nelle ultime 24 ore. Negli ultimi due giorni, l’intento del Paese è stato far ripartire una parte dell’economia, riaprendo cartolerie, negozi di abbigliamento per neonati e bambini e produzione di sistemi informativi, argomento notevolmente discusso, dato che non in tutte le regione è stata possibile tale riapertura, a causa del numeroso contagio da Coronavirus. LEGGI LE ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - il prezzo della frutta è aumentato 40 volte più dell'inflazione

Coronavirus - così il lockdown cambia noi e le nostre relazioni sociali : una ricerca promossa dal Cnr

Terremoto nel Nord Italia - paura tra la popolazione già alle prese con l’emergenza coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020)al 15La giornata di ieri è stata contraddistinta da un risultato positivo per la regione: nessun dato in crescita in merito al. E finalmente stiamo vedendo scendere sempre più la linea dei contagi in tutto il Paese.Segui Termometro Politico su Google News Ad oggi ilconta un numero stabile di 5.111 positivi al, 300 decessi, (+11) e 789 guariti, nessuno in più nelle24 ore. Negli ultimi due giorni, l’intento del Paese è stato far ripartire una parte dell’economia, riaprendo cartolerie, negozi di abbigliamento per neonati e bambini e produzione di sistemi informativi, argomento notevolmente discusso, dato che non in tutte le regione è stata possibile tale riapertura, a causa del numeroso contagio da. LEGGI LE ...

Internazionale : Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell'emergenza… - nzingaretti : Al Magazzino Covid-Protezione Civile Lazio per ringraziare volontarie e volontari che garantiscono l’approvvigionam… - RegioneLazio : #Coronavirus - emanata l’ordinanza che autorizza gli spostamenti, all’interno del proprio comune o verso comune lim… - METRO_POLITANS : @marti0802 Fontana sta facendo solo propaganda e voi ci credete. Per ora la Lombardia non ha fatto nessuna richiest… - bnotizie : Coronavirus, nell`Italia di mezzo oltre 1.900 morti. Il punto in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo - Corrier… -