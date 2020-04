Coronavirus | Lagarde preoccupata per l’Ue | «Faremo tutto per aiutare l’Eurozona»

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Bce - ha detto - è pronta ad aumentare le dimensioni dei suoi programmi di acquisti titoli e aggiustare la loro composizione, nella misura necessaria e per tutti il tempo necessario, e a valutare ogni azione e ogni contingenza. La Bce sostiene le misure contro la crisi proposte dal Fmi, come prestiti di emergenza e la linea di liquidità a breve termine per Paesi con fondamentali macroeconomici solidi