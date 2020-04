Coronavirus | la virologa Ilaria Capua | “Bisogna essere pronti a cavalcare l’opportunità”

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’emergenza sanitaria in corso è “carica di energia distruttiva ma anche di energia generativa: dobbiamoin grado di fare i conti con la distruzione e la devastazione e al tempo stessodeterminate opportunità”. A dirlo è ladurante il live streaming “Risorgimento digitale, Maestri d’Italia” promosso da Tim e oltre 40 partner. “E l’opportunità, che credo sia un’opportunità unica che questa emergenza porta con se, è che noi possiamo riavvicinare le persone alla scienza perché le persone sono diventate curiose, perché le persone voglio capire, le persone vogliono potersi fare una opinione e questo secondo me è un momento magico”, ha aggiunto la. Sempre sul tema Covid-19,ha spiegato che ...

Lo ha detto la virologa Ilaria Capua intervistata da Riccardo Luna durante il live streaming ... le persone vogliono potersi fare una opinione e questo secondo me e' un momento magico'. Sempre sul ...Ma dal momento che abbiamo alcune certezze, ripensiamo come organizzare la quotidianità “con” il Coronavirus. Dobbiamo tutelare soprattutto le persone ... verso un’immunità di gregge per le persone ...