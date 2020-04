Coronavirus, la Russia mobilita i centri anti-peste bubbonica. Mosca. “Tempi brevissimi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella lotta al Coronavirus la Russia, e una buona metà dei Paesi dell'ex Urss, ha mobilitato i laboratori anti-peste bubbonica, a lungo considerati retaggio di un passato anche un po' imbarazzante, ora visti come prezioso asset. A metà marzo il dipartimento di Sanità di Mosca ha annunciato il rafforzamento del Centro anti-peste nella capitale "in tempi brevissimi, con sistemi per aumentare l'efficienza dei laboratori di ricerca sulle malattie infettive, compreso il Covid-19". Segue dettagliata lista delle apparecchiature poi installate, riportata dall'agenzia Tass.Esistono ancora 13 centri anti-peste bubbonica nella Federazione russa, concentrati nella parte asiatica e nel Caucaso, collegati a diversi istituti di ricerca con dipartimenti specializzati e avamposti in specifiche aree. Questi hanno continuato nel tempo ad aggiornare piani di quarantena e ad ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus – Francia - oltre 17mila morti. 668 marinai positivi sulla portaerei Charles de Gaulle. In Spagna aumentano i contagi. Russia - record di casi in 24 ore

Coronavirus – Francia - oltre 17mila morti. Medici : “Illogico tornare a scuola dopo l’11 maggio”. In Spagna aumentano i contagi. Russia - record di casi in 24 ore

La Cina offre ricompense a chi denuncia gli “untori” che rientrano dalla Russia importando il Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella lotta alla, e una buona metà dei Paesi dell'ex Urss, hato i laboratori, a lungo considerati retaggio di un passato anche un po' imbarazzante, ora visti come prezioso asset. A metà marzo il dipartimento di Sanità diha annunciato il rafforzamento del Centronella capitale "in tempi brevissimi, con sistemi per aumentare l'efficienza dei laboratori di ricerca sulle malattie infettive, compreso il Covid-19". Segue dettagliata lista delle apparecchiature poi installate, riportata dall'agenzia Tass.Esistono ancora 13nella Federazione russa, concentrati nella parte asiatica e nel Caucaso, collegati a diversi istituti di ricerca con dipartimenti specializzati e avamposti in specifiche aree. Questi hanno continuato nel tempo ad aggiornare piani di quarantena e ad ...

Agenzia_Ansa : Trump blocca i fondi all'Oms. Russia e Cina contro gli Usa #ANSA - RaiNews : Durante il vertice dell'Unione economica euroasiatica Vladimir #Putin fatica ad avviare il discorso. A fine marzo,… - Agenzia_Ansa : Record di nuovi casi di #coronavirus in #Russia dall'inizio dell'epidemia. La Tass rende noto che sono stati segnal… - martaottaviani : #Putin postpone la #parata del #9maggio causa #coronavirus. L'impatto simbolico in #Russia sarà fortissimo - pietrogranero : RT @LuigiDeBiase: Misurare l'emergenza coronavirus in Russia: Putin annulla la parata militare del 9 maggio, praticamente la santa pasqua d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Coronavirus peggiora in Russia, ma dov'è Putin? Money.it Campania – Sud e futuro dopo la crisi: interrogazione di Paolo Russo

Infrastrutture, Sanità, Scuola, macrotemi dell’interrogazione presentata alla Camera dal deputato Forza Italia Paolo Russo. Nei quesiti il futuro del Sud Italia su cui rischia di pesare in maniera ...

Roma, Mkhitaryan: "Così ho imparato l'italiano. Selfie? Me lo hanno chiesto in casa mia..."

Il centrocampista armeno della Roma, in questa sosta forzata causa coronavirus, ha parlato così in una intervista al programma 'Eurotour' sull’emittente russa 'MatchTV': "Come ho imparato la lingua?

Infrastrutture, Sanità, Scuola, macrotemi dell’interrogazione presentata alla Camera dal deputato Forza Italia Paolo Russo. Nei quesiti il futuro del Sud Italia su cui rischia di pesare in maniera ...Il centrocampista armeno della Roma, in questa sosta forzata causa coronavirus, ha parlato così in una intervista al programma 'Eurotour' sull’emittente russa 'MatchTV': "Come ho imparato la lingua?