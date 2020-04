Coronavirus, la Regione Lombardia invia sms per chiedere di scaricare l’app della Protezione civile utile a mappare il rischio di contagio (Di giovedì 16 aprile 2020) La Regione Lombardia invia sms alla popolazione per chiedere di scaricare l’app AllertaLOM, già utilizzata per le allerte dalla Protezione Civile lombarda. L’app era già stata lanciata il 31 marzo scorso dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala e non traccia in alcun modo posizione e spostamenti degli utenti, ma si propone solo di raccogliere dati chesi spera possano aiutare a individuare nuovi potenziali focolai. Dopo gli appelli, la Regione ha deciso di passare al metodo dell’invio di sms istituzionali di massa, come disposto da un’ordinanza dello scorso 9 aprile. I messaggi vengono inviati a tutte le utenze telefoniche presenti sul territorio lombardo cono il seguente testo: “Regione Lombardia-CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Regione distribuisce mascherine a Trenord e Ferrovienord

Coronavirus - la parodia del Terzo segreto di satira con il finto tg della Regione Lombardia : “Fase 2? Cediamo Bergamo e Brescia al Veneto”

Coronavirus : Lombardia - domani in Regione 'Stati generali del Patto per lo sviluppo' (Di giovedì 16 aprile 2020) Lasms alla popolazione perdil’app AllertaLOM, già utilizzata per le allerte dalla Protezione Civile lombarda. L’app era già stata lanciata il 31 marzo scorso dal vicepresidenteFabrizio Sala e non traccia in alcun modo posizione e spostamenti degli utenti, ma si propone solo di raccogliere dati chesi spera possano aiutare a individuare nuovi potenziali focolai. Dopo gli appelli, laha deciso di passare al metodo dell’invio di sms istituzionali di massa, come disposto da un’ordinanza dello scorso 9 aprile. I messaggi vengonoti a tutte le utenze telefoniche presenti sul territorio lombardo cono il seguente testo: “-CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa ...

ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - francescocosta : La regione che ha contenuto meglio l'epidemia in Italia aveva cominciato ad attrezzarsi già a gennaio, comprando il… - LucaGattuso : Grafico dell'andamento dei casi positivi attivi delle regioni italiane compresa la regione Lombardia e senza la reg… - MaraTahnee : RT @carlakak: Complimenti al governatore leghista del Trentino Fugatti, un altro genialoide; non contento di far lavorare medici ed infermi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, i casi regione per regione Adnkronos Coronavirus Italia, 168.941 contagi e 22.170 morti, +525 in 24 ore: vittime in calo rispetto a ieri

Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (1.032 con -42) e soprattutto negli altri reparti (11.356, -687). Sono i dati del contagio in Lombardia resi noti dal vicepresidente della Regione Fabrizio ...

Coronavirus, un solo decesso in 24 ore. Crescono sempre più i guariti

continuano a salire i numeri legati all’epidemia Covid-19 in Valle. Aumentano ancora, anche se di una sola unità rispetto a ieri, i decessi che arrivano a 121, come si legge dal bollettino odierno ...

Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (1.032 con -42) e soprattutto negli altri reparti (11.356, -687). Sono i dati del contagio in Lombardia resi noti dal vicepresidente della Regione Fabrizio ...continuano a salire i numeri legati all’epidemia Covid-19 in Valle. Aumentano ancora, anche se di una sola unità rispetto a ieri, i decessi che arrivano a 121, come si legge dal bollettino odierno ...