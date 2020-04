Coronavirus, la proposta dei Sudisti: Dallo Stato 600 euro mensili a tutti, anche ai lavoratori in nero (Di giovedì 16 aprile 2020) di Biagio Maimone “Il Governo stanzi assegni di 600 euro al mese per tutti, anche per chi lavora in nero, senza dover presentare alcuna documentazione, solo il codice fiscale”, affermano i Sudisti italiani. Giuseppe Conte sta dimostrando grande attenzione sociale nei confronti degli esclusi dai processi economici legalizzati. Pertanto, non deve richiedere, come sempre accade, documenti particolari (vecchi bilanci, vecchi 740 e così via) che potrebbero costituire un impedimento all’ottenimento del beneficio. E’ indiscutibile che, in questo tragico momento storico, tanti hanno bisogno di aiuto. I lavoratori ‘in nero’ corrono spesso il rischio di essere etichettati con il termine furbetti e fannulloni, ossia sono considerate persone che sfruttano lo Stato in quanto veri parassiti. Oltre al danno, la beffa! C’è da ... Leggi su ildenaro Come convivere con il Coronavirus : la proposta di Roberto Burioni e altri esperti

Coronavirus Ligue 1/ Ripartenza già il 3 o 17 giugno : gli Ultrà bocciano la proposta

