Coronavirus, la mappa “statistica” del contagio in Italia: circa 2,5 milioni di persone infette al 7 Aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo una ricerca condotta da Carlo Signorelli e Anna Odone, professori della Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in collaborazione con Thea Scognamiglio della Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, e pubblicata su ‘Acta Biomedica’, erano circa 2,5 milioni gli Italiani contagiati dal Coronavirus al 7 aprile scorso. “Abbiamo usato un modello statistico. Ebbene, ad essere stato contagiato al 7 aprile era il 4% della popolazione: circa 2,5 milioni di persone. Ma adesso i numeri sono aumentati: possiamo stimare a oltre il 5% gli Italiani contagiati,” ha spiegato Signorelli all’Adnkronos Salute. Le regioni meno colpite sono la Sicilia e la Basilicata, con un tasso di infezione dello 0,35%, mentre il dato più alto riguarda la Lombardia, con il 13,3% di contagi. Il Centro/Sud ha valori ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - 578 morti e 2.667 casi in più : la curva scende. Calo deciso delle terapie intensive e dei ricoverati MAPPA

Coronavirus - la mappa del contagio nel mondo in tempo reale

Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo una ricerca condotta da Carlo Signorelli e Anna Odone, professori della Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in collaborazione con Thea Scognamiglio della Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, e pubblicata su ‘Acta Biomedica’, erano2,5glini contagiati dalal 7 aprile scorso. “Abbiamo usato un modello statistico. Ebbene, ad essere stato contagiato al 7 aprile era il 4% della popolazione:2,5di. Ma adesso i numeri sono aumentati: possiamo stimare a oltre il 5% glini contagiati,” ha spiegato Signorelli all’Adnkronos Salute. Le regioni meno colpite sono la Sicilia e la Basilicata, con un tasso di infezione dello 0,35%, mentre il dato più alto riguarda la Lombardia, con il 13,3% di contagi. Il Centro/Sud ha valori ...

you_trend : ???? Gli USA con quasi 500.000 casi di #Coronavirus sono la nazione più colpita al mondo. Ma gli Stati hanno reagito… - joyrom : Occupazione terapia intensiva per regione #Coronavirus Map by @piersoft - MashableItalia : RT @andreaschiroli: A Pasqua e Pasquetta non ci sono stati esodi: lo mostra la mappa di Enel X e HERE @mashableitalia - ggg1850 : RT @ProtCivReg_FVG: Emergenza #Coronavirus - #Covid19. Contro le #FakeNews informati da fonti ufficiali ?? - about_big_data : RT @OfferteLavoroTO: Enel X e Here Technologies lanciano “City Analytics - mappa di mobilità” per supportare le pubbliche amministrazioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mappa Coronavirus, mappa contagio regione per regione: allerta Piemonte, al Centro-Sud casi giù Il Messaggero L’impatto del Covid-19 sull’agricoltura: l’intervista a Elisa Pettinati, fiduciaria Slow Food Cilento

L’epidemia di Covid-19 e le misure di contenimento messe in campo dal governo Conte hanno modificato ... Un segnale di vicinanza della rete Slow Food Campania è la divulgazione della mappa ...

Coronavirus Milano, supermercati e file virtuali per la spesa: prenotazioni via app, sms e orari di accesso

Per approfondire: Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: ...

L’epidemia di Covid-19 e le misure di contenimento messe in campo dal governo Conte hanno modificato ... Un segnale di vicinanza della rete Slow Food Campania è la divulgazione della mappa ...Per approfondire: Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: ...