Coronavirus | la mappa dei contagi in Italia

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo i primi casi, che sembravano essere sporadici, il 21 febbraio 2020 è il giorno del reale arrivo delin. Diversi casi sono stati registrati in Lombardia e Veneto, mentre a Roma il ricercatore proveniente da Wuhan e la coppia di turisti cinesi risultano guariti. Resta comunque il monitoraggio del personale medico dell’Istituto Spallanzani della capitale. Più preoccupante sembra essere la situazione nella provincia di Lodi e nel Padovano. Tra ianche dueni in un hotel di Tenerife. Il totale risultati positivi (allo stato attuale) ai test sulin, in ogni caso, è salito a 106.607, con 22.170 vittime. I guariti, invece, sono 40.164. Si ricorda che il numero di morti dovrà essere confermato dall’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di persone risultate positive al test, ma ...