Coronavirus | la Lagarde ora sembra Draghi | “Bce impegnata a fare qualunque cosa per

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) “necessaria per aiutare l’Eurozona a uscire da questa crisi”. La riedizione del Whatever it takes di Marioè l’ultimo capitolo della giravolta di Christine, succeduta proprio aalla presidenza della Banca Centrale Europea. Il 12 marzo, con la crisi in piena deflagrazione,disse: “Non siamo qui per chiudere gli spread, ci sono altri strumenti e altri attori per questi problemi”. Tradotto: non guardate alla Bce per la soluzione di questa crisi, non è compito nostro. Dopo critiche e accuse, la presidente della Bce ha corretto il tiro, arrivando oggi a completare la sua personale ‘inversione a u‘: “Il consiglio direttivo della Bce è impegnato anecessaria, nel suo mandato, per aiutare l’Eurozona a uscire da questa crisi”. Parole, quelle ...