Coronavirus, la Cina dall’Oms alla Fao: la presenza di Pechino nei posti chiave delle organizzazioni internazionali (Di giovedì 16 aprile 2020) Donald Trump ha deciso di sospendere i finanziamenti all’Oms, accusata di essere filo-cinese. Una decisione attesa che è stata la punta dell’iceberg nel duro braccio di ferro con l’agenzia delle Nazioni Unite per il suo presunto sbilanciamento in favore di Pechino sul Coronavirus. Secondo il sito Politico, per chi segue da vicino il crescente attivismo di Pechino nell’organizzazione internazionale, la deferenza dell’Oms nei confronti del Dragone non è una sorpresa, ma fa parte di una campagna ad ampio raggio da parte del Paese asiatico per rafforzare le sue posizioni in tutto il sistema Onu. Dal 2019, la Fao è guidata da Qu Dongyu, ex vice ministro dell’Agricoltura cinese, e l’anno prima Zhao Houlin, che ha iniziato la sua carriera al ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di Pechino, ha ottenuto il secondo mandato ... Leggi su ilfattoquotidiano Il Coronavirus e l’incidente nel laboratorio di Wuhan : gli USA indagano - anche Francia e Gran Bretagna accusano la Cina

Wanna Marchi - dalle televendite alla cucina : in tempi di coronavirus diventa food blogger

Coronavirus - fase 2 : “Riaprire presto i centri vaccinali” (Di giovedì 16 aprile 2020) Donald Trump ha deciso di sospendere i finanziamenti all’Oms, accusata di essere filo-cinese. Una decisione attesa che è stata la punta dell’iceberg nel duro braccio di ferro con l’agenziaNazioni Unite per il suo presunto sbilanciamento in favore disul. Secondo il sito Politico, per chi segue da vicino il crescente attivismo dinell’organizzazione internazionale, la deferenza dell’Oms nei confronti del Dragone non è una sorpresa, ma fa parte di una campagna ad ampio raggio da parte del Paese asiatico per rafforzare le sue posizioni in tutto il sistema Onu. Dal 2019, la Fao è guidata da Qu Dongyu, ex vice ministro dell’Agricoltura cinese, e l’anno prima Zhao Houlin, che ha iniziato la sua carriera al ministeroPoste eTelecomunicazioni di, ha ottenuto il secondo mandato ...

fattoquotidiano : Coronavirus, importavano mascherine dalla Cina per “servizi essenziali” ma le vendevano: 4 denunciati e 400mila dis… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump: 'Picco superato, oggi direttive per la ripartenza'. Nuovo attacco all'Oms: 'Ha fatto un terribi… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - Filippo__Rossi : RT @RadioSavana: #Delmastro umilia #DiMaio reo di aver regalato 2 tonnellate di mascherine alla Cina per poi riprendersele pagandole il tri… - PinoScarfo : Il Covid può essere 'sfuggito' dai laboratori di Wuhan? Polemica fra Usa e Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cina Coronavirus: appello per la difesa dei whistleblower. Censura non solo in Cina Il Sole 24 ORE Coronavirus, i boscaioli tornano a lavorare nelle valli spazzate dalla tempesta Vaia

"Quando in marzo il governo ha chiuso anche i boschi non abbiamo capito. Per il legname l’inverno è decisivo, lavoriamo lontani e sotto il ...

Emergenza COVID-19: Quando ripartire o COME RIPARTIRE? Riflessioni libere di un ignorante

Intanto, quel che si apprende è che in Cina i contagi sono ripartiti, in Svezia hanno finito di irridere l'Italia e stanno per attivare misure anticontagio, in Gran Bretagna il ritmo dei contagi è ...

"Quando in marzo il governo ha chiuso anche i boschi non abbiamo capito. Per il legname l’inverno è decisivo, lavoriamo lontani e sotto il ...Intanto, quel che si apprende è che in Cina i contagi sono ripartiti, in Svezia hanno finito di irridere l'Italia e stanno per attivare misure anticontagio, in Gran Bretagna il ritmo dei contagi è ...