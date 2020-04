Coronavirus, la Cina cita l’OMS: “Non ci sono prove che sia nato in laboratorio” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno ripetutamente detto che non ci sono prove che il virus sia nato in laboratorio e molti esperti hanno affermato che si tratta di teorie prive di basi scientifiche“: lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, in dichiarazioni pubblicate dalla Cgtn. Le parole di Zhao seguono quanto riportato dalla CNN: secondo l’emittente gli Stati Uniti indagano sulla possibilità che il Coronavirus, che si è inizialmente manifestato in Cina, sia nato in un laboratorio di Wuhan, non in un mercato, e che si sia poi diffuso per un incidente.L'articolo Coronavirus, la Cina cita l’OMS: “Non ci sono prove che sia nato in laboratorio” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : la ricerca sugli asintomatici positivi dalla Cina all’Italia

