Coronavirus | Jesolo pensa alla spiaggia su prenotazione

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Valentina Dardari Bocciata da più parti l’idea delle cabine in plexiglass. E Positano si dice pronta a ripartire in 15 giorni A causa delche sta flagellando l’Italia e il mondo intero, la prossima stagione estiva sarà difficile per tutti. Anche per gli stabilimenti balneari che dovranno attrezzarsi per riuscire ad assicurare la sicurezza tra i loro ospiti. E se l’idea delle strutture in plexiglass non trova riscontri positivi, c’è anche chinecessaria per accedere. Questa l’idea del sindaco di, Valerio Zoggia. Dal 4 maggio inizia l'allestimento Come riportato da Quotidiano.net, nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile, il primo cittadino formulerà ufficialmente la sua proposta nel corso di una videoconferenza in cui si confronterà con i ...