Coronavirus, italiani bloccati in Florida: Farnesina organizza un volo per riportare a casa i ragazzi licenziati da Disney (Di giovedì 16 aprile 2020) La situazione dei ragazzi italiani bloccati a Orlando, in Florida, dopo essere stati licenziati dal parco divertimenti Disney World potrebbe risolversi nei prossimi giorni: chi non è riuscito a partire nei giorni precedenti, per via della mancanza di voli, il 19 aprile potrà imbarcarsi sul volo diretto a Fiumicino e Malpensa organizzato dalla Farnesina insieme a Neos. Si tratta di più di un centinaio di giovani che lavoravano a vario titolo per il parco divertimenti della multinazionale dei cartoni animati. Con la chiusura imposta dall’emergenza Coronavirus, Disney World ha sospeso i contratti di 43mila dipendenti, fra cui appunto, duecento italiani. L’11 aprile li ha avvertiti con una lettera che il programma con cui erano arrivati “era stato terminato” e dovevano lasciare i loro alloggi e il Paese. Ma con la limitazione alla circolazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lo studio : “Gli italiani contagiati sono circa 2 - 5 milioni. Sicilia e Basilicata tasso di infezione dello 0 - 35% - Lombardia 13 - 3”

Favino - appello agli italiani : “Dopo il coronavirus - viaggiamo in Italia”

