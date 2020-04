Coronavirus Italia ultime notizie Aggiornamenti | nelle Marche solo 79 nuovi infetti

(Di giovedì 16 aprile 2020): continua a decrescere l'epidemia, con 79e 13 vittime in 24 ore

mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - lucianonobili : Oggi tutti si accorgono che siamo indietro e che l’Italia dopo io #coronavirus rischia la catastrofe economica. Qua… - ferrazza : Ormai è un dato pressoché oggettivo: l’Italia paralizzata per la cattiva gestione lombarda del #coronavirus. - Master2001_3 : RT @ErmannoKilgore: #Coronavirus #Veneto #Zaia poi se succede casino non rompano i cogl.... al governo... - iicmadrid : RT @ItalyinSPA: ??#COVID19 | Nuovi voli speciali Neos dalla #Spagna all’Italia: Barcellona (18 e 21/04), Valencia (17 e 20/04), Fuerteventur… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

la Repubblica

Sport - Mentre il calcio si affanna a trovare una via per provare a riallacciare i fili dei suoi campionati interrotti a inizio marzo, nello sport italiano c'è invece chi ha appena ufficializzato il ...L'annuncio arriva da Donato Todisco, presidente del Gruppo pisano che controlla il 40% del mercato italiano nella chimica di base ... Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza ...