Coronavirus, Italia supera 22 mila morti: oggi nuovo record di tamponi, tutti i DATI del bollettino ufficiale della protezione civile (Di giovedì 16 aprile 2020) I DATI sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono oggi molto confortanti: ci sono stati altri 525 morti, 2.072 guariti e 3.786 nuovi casi su ben 61.000 tamponi effettuati, record assoluto dall’inizio della pandemia. E’ risultato positivo appena il 6% dei controllati, la stessa percentuale di ieri e la più bassa in assoluto dall’inizio dell’epidemia. oggi, inoltre, c’è stato un numero altissimo di guariti e si sono liberati oltre 800 posti letto degli ospedali. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 168.941 contagiati 22.170 morti 40.164 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 106.607, così suddivise: 26.893 ricoverate in ospedale (25%) 2.936 ricoverate in terapia intensiva (3%) 76.778 in isolamento domiciliare (72%) Eloquente il grafico con l’andamento del ... Leggi su meteoweb.eu Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 22000 decessi

mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - lucianonobili : Oggi tutti si accorgono che siamo indietro e che l’Italia dopo io #coronavirus rischia la catastrofe economica. Qua… - eleonorappe : tra i numeri di guariti, positivi, ricoverati si annoverano 525 decessi in #Italia italia oggi per #coronavirus. nu… - alberto_dalto : RT @christianrocca: L’Italia è il penultimo stato più inefficiente nella lotta al virus -