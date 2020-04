Coronavirus Italia, Brusaferro: immunità di gregge lontana (Di giovedì 16 aprile 2020) Per il tredicesimo giorno consecutivo cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono meno di 3mila, secondo i dati aggiornati al 16 aprile (IL BOLLETTINO). Negli ultimi 15 giorni, inoltre il numero dei guariti è più che raddoppiato. Dai 16.847 del 1 di aprile siamo arrivati a oltre 40mila. Non solo: nelle ultime 24 ore - con 61mila tamponi effettuati che è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza - sono usciti dagli ospedali ben 750 ricoverati, un numero mai registrato finora. Ma non basta. Non ancora. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Invito alla cautela A spiegarlo è il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro che, a proposito di allentare il più possibile il lockdown, invita alla cautela. “In generale - spiega il 90% delle persone in Italia non è venuto ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - ultime notizie – In Italia aumentano leggermente i nuovi positivi. Stabili i decessi in Lombardia - oltre 900 i nuovi casi di positività rilevati. Scelta l’app per il traccciamento del contagio

Coronavirus - oltre 106.000 i positivi in Italia. Proteste in Michigan per il lockdown – DIRETTA

Coronavirus - scelta l’app che in Italia traccia su base volontaria il contagio : si chiama Immuni (Di giovedì 16 aprile 2020) Per il tredicesimo giorno consecutivo cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono meno di 3mila, secondo i dati aggiornati al 16 aprile (IL BOLLETTINO). Negli ultimi 15 giorni, inoltre il numero dei guariti è più che raddoppiato. Dai 16.847 del 1 di aprile siamo arrivati a oltre 40mila. Non solo: nelle ultime 24 ore - con 61mila tamponi effettuati che è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza - sono usciti dagli ospedali ben 750 ricoverati, un numero mai registrato finora. Ma non basta. Non ancora. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Invito alla cautela A spiegarlo è il presidente dell'Iss Silvioche, a proposito di allentare il più possibile il lockdown, invita alla cautela. “In generale - spiega il 90% delle persone innon è venuto ...

mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - fattoquotidiano : Coronavirus, Von der Leyen al Parlamento europeo: “L’Ue deve chiedere scusa all’Italia. Ma valgono solo se si cambi… - sciroccoxyz : RT @emenietti: puoi far sviluppare tutte le app per il contact tracing che vuoi, ma se non hai un piano sul contact tracing non vai molto l… - peppegiustolisi : #Coronavirus, l’app che in Italia traccia il contagio si chiama #Immuni ed è su base volontaria. Quindi è certa la discesa della curva. -