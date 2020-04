Coronavirus, Istat: “Ferme 2,1 milioni di attività e due industrie su tre. Bloccato il 63,9% delle esportazioni” (Di giovedì 16 aprile 2020) A distanza di una settimana dall’ultima rilevazione resta alto il numero delle attività di imprese ferme a causa dei provvedimenti di chiusura anti-covid. Il numero complessivo scende da 2,2 milioni scende a 2,1 milioni (poco meno del 48% del totale). Gli addetti impiegati da queste imprese sono 7,1 milioni (di cui 4,8 milioni dipendenti). Lo ha reso noto l’Istat in un rapporto sull’impatto del Coronavirus sul tessuto produttivo. Sulla base dei dati riferiti al 2017 queste imprese generano 1.334 miliardi di euro di fatturato (il 41,4% del totale) e 309 miliardi di valore aggiunto (il 39,5% del totale). “E’ necessario sottolineare – spiega l’Istat – che questi calcoli non prendono in considerazione le unità produttive che, pure operando in settori con attività sospesa, hanno notificato richiesta di deroga alla ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’ISTAT aggiorna i dati sugli effetti del lockdown

Coronavirus Bari - Emiliano - 26 tonnellate di DPI acquistate dalla regione appena arrivate a Bari per proteggere medici - infermieri e operatori sanitari

