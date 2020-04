Coronavirus: infermiera mette al mondo la figlia prima di morire (Di giovedì 16 aprile 2020) Il 12 aprile un’infermiera di 28 anni positiva al Coronavirus ha dato alla luce sua figlia prima di morire: la bimba è nata con parto cesareo d’urgenza al Luton and Dunstable University Hospital nel Regno Unito. Il ricovero e il parto d’urgenza Fra le vicende drammatiche che coinvolgono gli operatori sanitari, la storia di Mary, mamma morta dando alla luce la sua bimba riportata da numerose fonti estere. Un taglio cesareo d’urgenza dovuto al peggioramento delle condizioni di salute della giovane infermiera inglese di 28 anni, ricoverata nell’ospedale in cui lavorava da 5 anni a causa del Covid-19, il 7 aprile. Nel giro di una settimana, l’infermiera Mary si è aggravata e i medici hanno deciso di anticipare il parto. La giovane mamma è morta poco dopo aver partorito la figlia, il cui primo vagito è stato un ... Leggi su thesocialpost Coronavirus | Muore infermiera di 33 anni - non le fornivano le protezioni

