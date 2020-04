Coronavirus, infermiera di Brescia volto simbolo della lotta sul New York Times: “Conservo tanti flash dei pazienti, non ho mai pensato “non ce la faremo” (Di giovedì 16 aprile 2020) In questo periodo di emergenza a causa dell’epidemia di Coronavirus, gli operatori sanitari sono in prima linea per curare e salvare i pazienti che contraggono la malattia tra turni massacranti e una grande pressione. Gli ospedali della Lombardia sono stati quelli più in difficoltà con l’elevato numero di pazienti che ha richiesto e continua a richiedere assistenza sanitaria. Monica Falocchi è la capoinfermiera del reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia, tra i volti immortalati dal New York Times Magazine per raccontare le storie di chi, negli ospedali di Bergamo, Brescia e Milano, è impegnato nella lotta contro Covid-19. La foto ritrae Monica con gli occhi spalancati, i capelli nascosti dalla cuffietta verde e l’inconfondibile segno sul naso della mascherina. “Mi sento solo una goccia nel mare, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : infermiera mette al mondo la figlia prima di morire

Coronavirus | Muore infermiera di 33 anni - non le fornivano le protezioni

Infermiera Incinta di 28 Anni Muore di Coronavirus - i Colleghi Riescono a Far Nascere La Figlia (Di giovedì 16 aprile 2020) In questo periodo di emergenza a causa dell’epidemia di, gli operatori sanitari sono in prima linea per curare e salvare i pazienti che contraggono la malattia tra turni massacranti e una grande pressione. Gli ospedaliLombardia sono stati quelli più in difficoltà con l’elevato numero di pazienti che ha richiesto e continua a richiedere assistenza sanitaria. Monica Falocchi è la capodel reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di, tra i volti immortalati dal NewMagazine per raccontare le storie di chi, negli ospedali di Bergamo,e Milano, è impegnato nellacontro Covid-19. La foto ritrae Monica con gli occhi spalancati, i capelli nascosti dalla cuffietta verde e l’inconfondibile segno sul nasomascherina. “Mi sento solo una goccia nel mare, ...

LaStampa : Gran Bretagna, infermiera incinta muore di coronavirus. I medici fanno nascere la bimba: “Un piccolo raggio di luce… - fattoquotidiano : Coronavirus, tribunale sospende l’affidamento dei figli a un’infermiera: “Troppo esposta”. La donna: “Non lavoro in… - Corriere : Mary, infermiera incinta muore di Covid I medici riescono a salvare la sua bambina - zazagab2 : RT @CesareSacchetti: Ad Anzio, un giudice ha tolto ad una infermiera l'affidamento dei suoi due bambini. La donna non lavora in un reparto… - Beatric31517150 : RT @PediatriaOggi: ???? Operatori sanitari scoppiarono in lacrime durante un memoriale per #Esteban, un'infermiera morta per #COVID19, press… -