Coronavirus, in Lombardia tamponi su sospetti Covid per rientro al lavoro (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) (di Vittoria Vimercati) - di Vittoria Vimercati La Regione Lombardia dà il via libera ai tamponi sui sospetti Covid, ma solo per i pazienti in isolamento domiciliare che abbiano avuto un contatto con un caso di Si tratta della circolare con cui viene stabilito l'allungamento della quarantena dei casi sospetti fino a 28 giorni, una nuova direttiva già annunciata dall'assessore al Welfare Giulio Gallera qualche giorno fa per evitare che persone guarite ma ancora contagiose escano di casa o vadano al lavoro infettando qualcun altro. Ecco, oltre a questo aspetto, nella circolare si parla dei tamponi, che finora non erano stati eseguiti ai sintomatici curati a casa, senza passaggio in ospedale. Saranno, in questo caso, i medici di medicina generale a "richiedere all'Ats l'esecuzione di un tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2: con ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - i medici di base contro la Lombardia : “Una strage politica”

