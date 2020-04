Coronavirus in Lombardia | Fontana | Spero dal 4 maggio ripresa graduale | polemiche

fattoquotidiano : Coronavirus, Travaglio su La7: “Lombardia e Piemonte? Due Regioni in balia degli eventi. Il governo dovrebbe commis… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - Agenzia_Ansa : +++ #Coronavirus Gdf in Regione #Lombardia per acquisizioni #ANSA - AngeloGrillo3 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Majorino (Pd): “La Lombardia deve essere commissariata per la gestione sanitaria” - Bolpet : RT @gr_grim: Per tutti quelli che ce l'hanno con #Fontana per le ipotesi di riapertura, faccio umilmente notare che se il risultato è quest… -

Coronavirus Lombardia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Lombardia