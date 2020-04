Coronavirus in Italia | slitta la fase 2 | ecco come ripartire

ferrazza : Ormai è un dato pressoché oggettivo: l’Italia paralizzata per la cattiva gestione lombarda del #coronavirus. - Eurosport_IT : Il cuore immenso di @DjokerNole per l’Italia ?????? #Djokovic | #Coronavirus - mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - Cristian74 : - eziomauro : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, l'Oms accusa: 'Un massacro nelle Rsa' [aggiornamento delle 07:51] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

la Repubblica

Perché in Italia dovrebbe, al contrario, rimanere proibito? «L’Italia ha mostrato agli altri Paesi come reagire in maniera efficace al Covid-19 dal punto di vista sanitario – commenta il presidente ...Mi sono adoperato fin da subito lanciando con i miei ex compagni, vincitori del Mondiale 2006 in Germania, la raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana “Be Champions against Covid-19”.