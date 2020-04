Coronavirus in Italia, la mappa dei contagi regione per regione (Di giovedì 16 aprile 2020) Il Coronavirus si espande in Italia e il numero dei contagiati, ma anche dei guariti, aumenta: ecco la mappa aggiornata dei contagi da Coronavirus in Italia regione per regione con il numero di infetti, guariti e vittime aggiornato in tempo reale. In Italia si registrano al momento 168.941 casi positivi al nuovi virus: ecco i dati aggiornati e la tabella regione per regione con i contagi da Coronavirus in Italia. Leggi su fanpage Coronavirus in Italia - crollano i ricoveri : meno di 3 mila pazienti in terapia intensiva

CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI ITALIA/ Ultime notizie : 106607 casi (+3.786) e +525 morti

Coronavirus - oltre 106.000 i positivi in Italia. 125 i medici morti. La Gran Bretagna proroga il lockdown – DIRETTA (Di giovedì 16 aprile 2020) Ilsi espande ine il numero deiati, ma anche dei guariti, aumenta: ecco laaggiornata deidainpercon il numero di infetti, guariti e vittime aggiornato in tempo reale. Insi registrano al momento 168.941 casi positivi al nuovi virus: ecco i dati aggiornati e la tabellapercon idain

mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - lucianonobili : Oggi tutti si accorgono che siamo indietro e che l’Italia dopo io #coronavirus rischia la catastrofe economica. Qua… - Tele_Nicosia : Coronavirus. Il 16 aprile in Italia i positivi sono 106.607 (+1.189), i decessi 22.170 (+525)… - donlione1 : Medici morti, sono 127. L'Oms accusa: in Italia massacro nelle Rsa. Poi suggerisce di mandare la gdf all'inps. #coronavirus #restateacasa -