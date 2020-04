Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, giovedì 16 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 aprile: morti, contagi, guariti Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito anche oggi, giovedì 16 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. Il bilancio odierno è di 106.607 attualmente positivi (ieri erano 105.418, +1.189), 22.170 morti (ieri 21.645, +525) e 40.164 guariti (ieri 38.092, +2.072). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 168.941 (ieri 165.155, +3.786). In isolamento domiciliare ci sono invece 76.778 persone (ieri 74.696, +2.082); in terapia intensiva ci sono oggi 2.936 pazienti (ieri 3.079, -143); i ricoverati con sintomi sono invece 26.893 (ieri 27.643, -750). I tamponi effettuati oggi sono ... Leggi su tpi Coronavirus Italia : diretta Conferenza Stampa 16 aprile – VIDEO

Gli italiani e il Coronavirus - cresce la fiducia nelle istituzioni e crolla quella nell'Ue

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta LIVE (Di giovedì 16 aprile 2020)16: morti, contagi, guariti Il capoAngelo Borrelli ha fornito anche, giovedì 162020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi alla pandemia diincontenuti nell’ultimo. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. Il bilancio odierno è di 106.607 attualmente positivi (ieri erano 105.418, +1.189), 22.170 morti (ieri 21.645, +525) e 40.164 guariti (ieri 38.092, +2.072). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 168.941 (ieri 165.155, +3.786). In isolamento domiciliare ci sono invece 76.778 persone (ieri 74.696, +2.082); in terapia intensiva ci sono2.936 pazienti (ieri 3.079, -143); i ricoverati con sintomi sono invece 26.893 (ieri 27.643, -750). I tamponi effettuatisono ...

mannocchia : il nostro racconto da una casa di riposo di Senigallia. grazie a Antonella Vincenzi che ha montato con sensibilità… - ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - lucianonobili : Oggi tutti si accorgono che siamo indietro e che l’Italia dopo io #coronavirus rischia la catastrofe economica. Qua… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Gimbe: il contagio non è sotto controllo - giacomo_raule : RT @Agenzia_Italia: 'Ricostruire l'Italia': il piano di 40 'super esperti' per la #ripresa -