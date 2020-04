Coronavirus in Italia, bollettino del 16 aprile 2020, 168.941 casi (Video) (Di giovedì 16 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha reso noti i nuovi dati dell’emergenze Coronavirus riferiti alla giornata di oggi, 16 aprile 2020. I numeri confermano quelle che sono le tendenze degli ultimi giorni. I ricoveri sono scesi in maniera abbastanza netta, sia in ambito regolamentare che in terapia intensiva. Il totale di coloro che hanno incontrato l’infezione nelle ultime settimane sale a 168.941 soggetti con un incremento, rispetto al bollettino riferito ieri, pari a 3.786. Un numero che potrebbe sembrare ancora elevato ma che è dovuto, per lo più, ad un maggior numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ad un numero maggiore di test, ovviamente, corrisponde un numero maggiore di casi riscontrati. Coronavirus in Italia, ricoveri in ulteriore calo Continua, seppur lenta, la discesa della diffusione del Coronavirus in Italia. Ad oggi sono ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - la mappa dei contagi in Italia

Coronavirus : Della Vedova - 'Conte teme sua maggioranza - Italia debole in Ue'

