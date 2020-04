Coronavirus | in Italia 168 941 casi +2 | 29% e 22 170 decessi +2 | 43% Record di tamponi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nella regionena più colpita calano i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.032, 42 in meno nelle ultime 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono complessivamente 106.607 i malati di coronavirus in Italia. 40.164 le persone guarite, 2.072 più di ieri. 22.170 le vittime, 525 più di ieri Sono complessivamente 106.607 i malati di coronavirus ...Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19 davanti all’Italia (21.645 vittime), la Spagna (19.130) e la Francia (17.167). I casi di coronavirus in totale in Usa hanno ...