Coronavirus | in Germania dal 4 maggio riaprono le scuole

TgLa7 : #coronavirus La #Germania estende il divieto di eventi pubblici su larga scala fino al 31 agosto - MediasetTgcom24 : Germania, l'appello di uno zoo: 'Aiutateci, dovremmo uccidere degli animali per sfamarne altri' #coronavirus… - fattoquotidiano : Coronavirus, Lannutti: “Merkel? Basta subire i nipotini di Hitler”. M5s prende le distanze: “Parole offensive, Germ… - giomo2 : RT @mastrobradipo: #Coronavirus, #Germania verso la riapertura. #Merkel: 'Imparare a convivere col virus' - Mio pezzo - Ifatticapitali : Coronavirus: la Germania riapre. Gli USA ci pensano. E l’Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania

Mentre si appresta ad uscire dal lockdown, la Germania registra il dato peggiore per i decessi a causa del coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Come ha reso noto il Robert Koch Institute, si sono ...Covid19: la situazione di Romania, Polonia, Repubblica Ceca. L'appello a non andare in chiesa per le celebrazioni della Pasqua ortodossa ...