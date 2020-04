Coronavirus, in corso la riunione dei leader del G7 (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Riuniti in videoconferenza i leader del G7 lavorano per dare una risposta coordinata al Coronavirus. Al centro del summit attualmente in corso, presieduto da Donald Trump, – secondo quanto si apprende – vi sono sia i temi legati agli aspetti sanitari sia le conseguenze economiche della lotta al Covid-19. Sempre oggi, durante la riunione dei ministri della Salute del G7, Roberto Speranza ha sollevato il tema della Ricerca e la necessità di un piano esteso e solidale di vaccinazioni. “È importante – ha affermato il Ministro della Salute – che i nostri Paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l’emergenza Covid-19. Una volta trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro ... Leggi su quifinanza Coronavirus - San Gennaro : occhi sul Cotugno. La statua di Lello Esposito “sorveglia” il pronto soccorso

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Mijatovic : “Soccorso ai migranti prosegua”

Joaquin Phoenix : il suo discorso agli Oscar non sembra più così folle con l'arrivo del Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Riuniti in videoconferenza idel G7 lavorano per dare una risposta coordinata al. Al centro del summit attualmente in, presieduto da Donald Trump, – secondo quanto si apprende – vi sono sia i temi legati agli aspetti sanitari sia le conseguenze economiche della lotta al Covid-19. Sempre oggi, durante ladei ministri della Salute del G7, Roberto Speranza ha sollevato il tema della Ricerca e la necessità di un piano esteso e solidale di vaccinazioni. “È importante – ha affermato il Ministro della Salute – che i nostri Paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l’emergenza Covid-19. Una volta trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro ...

VincenzoDeLuca : VERSO LA FASE 2: PIANO REGIONALE PER LO SCREENING DI MASSA ?? #CORONAVIRUS: è in corso di definizione in queste ore… - LaStampa : I rapporti inviati a Washington due anni fa avvertivano che le ricerche in corso creavano il rischio di un’epidemia… - SkyTG24 : ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un pian… - OQuotidianaBlog : Come prenderemo i mezzi dal 4 maggio? - Salvato95551627 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, procura di Genova: indagini in corso per epidemia colposa #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corso Coronavirus, in corso la riunione dei leader del G7 Teleborsa Coronavirus, in Sicilia attualmente positivi 2108 (+27)

la catena televisiva cinese CGTN riporta in un grafico la propagazione del COVID-19 nel corso degli ultimi mesi. La scoperta Agli inizi di dicembre, alcuni abitanti della città di Wuhan si sono ...

Coronavirus, l’ospedale da campo «luxury» dell’emiro del Qatar

Ovviamente speriamo di no ma, se dovesse accadere, in Veneto potremo mettere in campo anche la grande struttura donata dal Qatar». Quello in corso a Schiavonia, in buona sostanza, è un test di ...

la catena televisiva cinese CGTN riporta in un grafico la propagazione del COVID-19 nel corso degli ultimi mesi. La scoperta Agli inizi di dicembre, alcuni abitanti della città di Wuhan si sono ...Ovviamente speriamo di no ma, se dovesse accadere, in Veneto potremo mettere in campo anche la grande struttura donata dal Qatar». Quello in corso a Schiavonia, in buona sostanza, è un test di ...