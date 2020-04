Coronavirus in Campania, bollettino del 16 aprile: 64 positivi su 2.401 tamponi (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 16 aprile parla di 64 tamponi positivi su 2401 effettuati. In totale sono 3951 i casi positivi (su 43.627 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 822 tamponi di cui 32 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 315 tamponi di cui 5 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 215 tamponi di cui uno positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 1 positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 55 tamponi di cui 1 positivo; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati ... Leggi su 2anews Coronavirus - in Campania 64 positivi su 2401 tamponi : il totale dei contagiati è ?3951

