Coronavirus in Campania, bollettino del 15 aprile: 80 positivi su 1762 tamponi (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 15 aprile parla di 80 tamponi positivi su 1762 effettuati. In totale sono 3887 i casi positivi (su 41296 tamponi effettuati). In merito all’emergenza Coronavirus, l’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che, nella giornata di ieri, 15 aprile 2020, sono pervenuti i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 553 tamponi di cui 38 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 220 tamponi di cui 5 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 54 tamponi, nessuno positivo; Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 174 tamponi, nessuno positivo; Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 80 tamponi di cui 9 positivi; Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 86 tamponi di cui 3 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del ... Leggi su 2anews Coronavirus - ultime dalla Campania : sale di poco numero di positivi - si resta attorno al 5% dei tamponi

