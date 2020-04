Coronavirus | in Campania 64 positivi su 2401 tamponi | il totale dei contagiati è ?3951

SkyTG24 : ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un pian… - VincenzoDeLuca : COVID-19, INIZIA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE ALLE FARMACIE ?? #CORONAVIRUS: comincia da oggi la distribuzione… - tgr_campania : #coronavirus La criminalità organizzata sta traendo vantaggi ed estendo la propria influenza in questa situazione d… - TV7Benevento : Coronavirus. 3951 Positivi in Campania. 80 tamponi al San Pio nessun positivo... - pino68mauro : RT @VincenzoDeLuca: COVID-19, INIZIA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE ALLE FARMACIE ?? #CORONAVIRUS: comincia da oggi la distribuzione all… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Stabile il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva. Per la prima volta è calato il numero degli attualmente positivi in regione. Sono attualmente 3.951 i pazienti contagiati dal coronavirus in ...Con la chiusura della maggior parte delle attività commerciali causa Coronavirus, gli effetti della crisi economica cominciano a farsi sentire. Un gruppo di estetiste della provincia di Napoli e ...