Coronavirus | il Sim Carabinieri tuona | “I militari non saranno cavie per il vaccino | non

"I militari non saranno le cavie per il vaccino Covid-19. Non permetteremo a nessuno di giocare sulla pelle dei nostri Carabinieri". Lo dice il Sim – sindacato italiano militari – di riferimento dei Carabinieri, riferendosi alla prossima sperimentazione di un prototipo di vaccino anti Covid-19, realizzato dall'azienda italiana Advent IRBM di Pomezia e dallo Jenner Institute della Oxford University, su volontari sani, "presumibilmente – dice il comunicato del Sim Carabinieri – agenti delle forze dell'ordine e personale sanitario, in modalita' 'd'uso compassionevole'. Ma non lasciatevi ingannare dal termine perche', contrariamente a quanto si possa pensare, il farmaco per 'uso compassionevole', ovvero in fase di sperimentazione e privo della 'autorizzazione all'immissione in ...

ROMA – “I militari non saranno le cavie per il vaccino coronavirus. Non permetteremo a nessuno di giocare sulla pelle dei nostri carabinieri”. Lo dice il Sim – sindacato italiano militari – di ...

In pieno clima Coronavirus inizierà lunedì 20 aprile il servizio di counseling psicologico ... Per potervi accedere basterà compilare una scheda scaricabile dalla home page di Ateneo, alla sezione ...

