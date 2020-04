Coronavirus | il Mavv lancia l’hashtag #sorsidivita | videomessaggi d’arte e cultura per

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nell’augurio di una ripresa sociale ed economica dell’Italia, all’insegna, in particolare, della, del turismo sostenibile e dello sviluppo locale, ilWine Art Museum (Museo dell’Arte, del Vino e della Vite)l’hashtaginvitando artisti, musicisti, donne e uomini diad esprimere, con una breve videoclip, un messaggio di speranza, brindando alla rinascita con un calice di vino, una delle espressioni più autentiche del lavoro e del gusto italiano. Tra i primi a rispondere esponenti del mondo universitario, dello spettacolo e dell’imprenditoria.#wineexperience #bereconsapevole #info@museoartevino.it L'articolo, ill’hashtagd’arte eper brindare alla rinascita proviene da Ildenaro.it.

