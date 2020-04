Coronavirus, il disinfettante per le mani a energia solare vince l’hackathon sostenuto dall’ESA (Di giovedì 16 aprile 2020) Una start-up che ha dato una nuova destinazione a cellule solare usate, per generare luce ultravioletta per disinfettare le mani, ha vinto 20.000 Euro in un hackathon pensato per condividere e sviluppare rapidamente idee per combattere la pandemia di Coronavirus. Più di 12.000 persone da oltre 100 paesi hanno partecipato al Global Hack, organizzato da Garage48 con sede in Estonia e sponsorizzato dal centro di incubazione di imprese – BIC, Business Incubation Centre – dell’ESA in Estonia. I partecipanti sono stati motivati da un messaggio registrato dall’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti. I vincitori sono stati annunciati il 12 aprile. La stazione di disinfezione utilizza luce a lunghezze d’onda, che è dimostrato che può uccidere i germi, ma che è sicura per il contatto con la pelle e con gli occhi. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Turchia acqua di colonia utilizzata come disinfettante

Coronavirus - le regole per andare al mare quest'estate. Ombrelloni a tre metri di distanza - pareti in plexiglass e dispencer di disinfettante

Coronavirus, a Pasqua una pioggia di doni per l'Ausl di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Furgoni ricolmi di cibo, dolciumi, abbigliamento sanitario e disinfettante vanno e vengono dagli ospedali della provincia ... del loro lavoro in prima linea a combattere il Coronavirus ...

Massafra. COVID-19. Nuovi interventi di attività di disinfezione / sanificazione

avrà luogo una importante azione mirata di disinfezione / sanificazione rientrante nelle misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19. Gli interventi, eseguiti ...

