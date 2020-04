Coronavirus, il Commissario Arcuri: “150mila test entro l’inizio del prossimo mese, si lavora sulle App” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Stiamo lavorando per fare in modo che entro l’inizio del prossimo mese siano a disposizione 150mila test per il Coronavirus con cui su tutto il territorio nazionale avvieremo una prima ondata di sperimentazione. L’auspicio è avere la migliore esperienza che c’è sul mercato e fare in modo che progressivamente questo test diventi quello che in tutto il nostro Paese viene utilizzato, costituendo uno dei pilastri fondamentali della prossima fase dell’emergenza, che è quello di comprendere quanti cittadini sono immuni a questo terribile virus”. Lo ha detto il Commissario Domenico Arcuri al Tg1 parlando della procedura avviata per acquisire il test sierologico. “Anche la app per il cosiddetto contact tracing sarà un altro pilastro importante nella gestione della fase successiva ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - errori nel prelievo dei tamponi alla Rsa Villa Torano. Il commissario : “Dai falsati tutto da rifare”

Coronavirus - commissario Arcuri : per Pasqua non fate sciocchezze - riesplosione contagi sarebbe ancora più violenta

Coronavirus - il commissario Arcuri frena sulle riaperture : «Nei prossimi giorni - non fate sciocchezze : state a casa» (Di giovedì 16 aprile 2020) “Stiamo lavorando per fare in modo chel’inizio delsiano a disposizione 150milaper ilcon cui su tutto il territorio nazionale avvieremo una prima ondata di sperimentazione. L’auspicio è avere la migliore esperienza che c’è sul mercato e fare in modo che progressivamente questodiventi quello che in tutto il nostro Paese viene utilizzato, costituendo uno dei pilastri fondamentali della prossima fase dell’emergenza, che è quello di comprendere quanti cittadini sono immuni a questo terribile virus”. Lo ha detto ilDomenicoal Tg1 parlando della procedura avviata per acquisire ilsierologico. “Anche la app per il cosiddetto contact tracing sarà un altro pilastro importante nella gestione della fase successiva ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, parte la procedura per #test sierologici. Test su 150mila italiani per individuare gli immunizzati. A… - ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - SkyTG24 : 'Fin quando non ci sarà un #vaccino il solo antidoto per combattere l'emergenza #coronavirus siamo noi stessi e i n… - ravel_claudio : RT @eugenio_cau: BREAKING - La app italiana contro il coronavirus si chiamerà 'Immuni'. A breve firmato il contratto tra Bending Spoons e i… - Daviderel4 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ok ai test sierologici: mandato ad Arcuri. Lombardia: 'Ripartenza dal 4 maggio'. Il viceministro M5s Buffagn… -