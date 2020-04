Coronavirus | il 20 aprile possibili novità su nuove aperture | nessuna deroga per gli

VittorioSgarbi : #coronavirus Non possiamo vivere come fossimo nelle catacombe! - VittorioSgarbi : #coronavirus I virologi non possono diventare i padroni del Paese. (Intervento in Commissione Cultura alla Camera i… - repubblica : Coronavirus, a Firenze mascherina obbligatoria da lunedì 20 aprile - WinWithMalliard : RT @RassegnaZampa: #Football Allen primo positivo #Nfl. Gli All Blacks si tagliano lo stipendio - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Ranieri Guerra, dell'Organizzazione mondiale della Sanità, definisce un 'massacro' quanto accaduto nelle Residenze sanitari… -

Coronavirus aprile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus aprile