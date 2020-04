Coronavirus | giusto che siano gli esperti a parlarne Ma servono misura e ponderazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nelle fasi di grandi incertezza gli esseri umani hanno da sempre bisogno di guide a cui affidare le spiegazioni di cosa sta accadendo. Nelle società tradizionali queste figure erano i religiosi. Oggi in piena secolarizzazione e nel bel mezzo della ‘pandemia del secolo’ il soggetto che ha preso il loro posto è il virologo. Non importa se come ormai è lampante le sue spiegazioni sono parziali, temporanee, persino contraddittorie. Da quando il Covid ha iniziato a riempire le pagine dei giornali e dei media mettendo in secondo piano gli effetti del cambiamento climatico, il gigantesco rogo intorno alla centrale di Chernobyl, le guerre e le distruzioni che la grande parte dell’umanità continua a perpetuare, è questa nuova categoria dia avere occupato lo spazio che prima era dei tribuni del popolo della politica. Trattandosi di un ...