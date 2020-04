Coronavirus, GIMBE: “Il rischio di una nuova impennata dei casi è sempre in agguato” (Di giovedì 16 aprile 2020) «L’efficacia delle misure di distanziamento sociale sul contenimento dell’epidemia – spiega Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – dipende da tre fattori: tempestività, intensità e aderenza della popolazione. Di conseguenza, per valutare gli effetti dei decreti “#IoRestoACasa” e “Chiudi Italia”, bisogna anzitutto essere consapevoli che siamo partiti in ritardo, che il lockdown non è stato affatto totale e che l’aderenza della popolazione è stata buona, ma non eccellente, a giudicare dal numero delle sanzioni elevate nel corso dei controlli». «Una programmazione scientifica della “fase 2” – prosegue Cartabellotta – non può inseguire i numeri del giorno, ma deve osservare almeno le variazioni settimanali». «Nonostante il ... Leggi su meteoweb.eu Protezione Civile | la protesta di Fondazione GIMBE | “Dati errati sul Coronavirus”

Coronavirus - Fondazione Gimbe : «Contagio zero solo a giugno»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus GIMBE Coronavirus, GIMBE: “Il rischio di una nuova impennata dei casi è sempre in agguato” Meteo Web Coronavirus, allarme Fondazione Gimbe: contagio non è sotto controllo

Ma sul contenimento del contagio i risultati non sono affatto rassicuranti e invitano alla massima cautela. Dalla fondazione GIMBE un'analisi delle possibili cause per informare le istituzioni sui ...

Cosa dice il medico Cartabellotta sull’inizio della fase 2

Roma, 16 apr. (askanews) – Emergenza coronavirus: a che punto stiamo in Italia? Siamo pronti a riaprire il 4 maggio? Nino Cartabellotta medico, esperto a tutto tondo di medicina, metodologia e sistemi ...

