Coronavirus, Germania: primo treno merci proveniente da Wuhan arrivato a Duisburg (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Da Wuhan a Duisburg in 18 giorni di viaggio il primo treno merci partito dalla grande città della Cina teatro dell’esplosione della pandemia da Coronavirus. Arrivo che segna la ripresa dei collegamenti ferroviari Cina-Germania, e in particolare nel nodo di smistamento nella parte occidentale della Regione della Ruhr, dal termine del severo e lungo isolamento protrattosi per 11 settimane che dovrebbe di fatto, almeno nel luogo d’origine, aver debellato l’infezione. Il treno si è mosso il 28 marzo scorso dai binari della stazione centrale per container ferroviari di Wuhan, capitale della popolosa Provincia dell’Hubei, nella zona centrale della Cina. Le merci caricate, come ha reso noto il gestore, Wuhan Asia-Europe Logistics, comprendono, tra l’altro, forniture mediche, ricambi auto, prodotti elettronici e fibre ottiche di ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Germania : riapertura di scuole e negozi. Industrie mai ferme

