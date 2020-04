Coronavirus, Ford sperimenta braccialetti per mantenere le distanze in fabbrica (Di giovedì 16 aprile 2020) In ogni parte del mondo i costruttori stanno studiando i modi più efficaci per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori, quando la produzione tornerà a pieno regime. In particolare, negli Stati Uniti la Ford sta lavorando di concerto con gli specialisti del sindacato United Auto Workers, in cerca delle soluzioni più appropriate per evitare contagi, tra cui l’assicurare una corretta distanza tra le persone. A tale scopo, presso la fabbrica dell’Ovale Blu di Plymouth (Michigan) è stata attivata una sperimentazione particolare. Dodici volontari tra gli operai stanno indossando degli speciali braccialetti, che vibrano quando chi li indossa si avvicina troppo ad un altro lavoratore. Per “troppo”, si intende a meno di un metro e mezzo, ovvero la distanza canonica di sicurezza indicata da diversi protocolli sanitari. Il dispositivo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l'ultimo studio di Oxford : "Vaccino pronto per settembre"

"VACCINO CORONAVIRUS PRONTO A SETTEMBRE"/ Docente Oxford : "Ne sono sicura all'80%"

Coronavirus - Oxford “testa” la clorochina su 40mila tra medici e infermieri in tre continenti per valutare effetto profilattico (Di giovedì 16 aprile 2020) In ogni parte del mondo i costruttori stanno studiando i modi più efficaci per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori, quando la produzione tornerà a pieno regime. In particolare, negli Stati Uniti lasta lavorando di concerto con gli specialisti del sindacato United Auto Workers, in cerca delle soluzioni più appropriate per evitare contagi, tra cui l’assicurare una corretta distanza tra le persone. A tale scopo, presso ladell’Ovale Blu di Plymouth (Michigan) è stata attivata unazione particolare. Dodici volontari tra gli operai stanno indossando degli speciali, che vibrano quando chi li indossa si avvicina troppo ad un altro lavoratore. Per “troppo”, si intende a meno di un metro e mezzo, ovvero la distanza canonica di sicurezza indicata da diversi protocolli sanitari. Il dispositivo ...

fattiamotore : Coronavirus, Ford sperimenta braccialetti per mantenere le distanze in fabbrica - MarcoScafati1 : #Coronavirus, #Ford sperimenta #braccialetti per mantenere le #distanze in #fabbrica - ANCI_comunicare : ??@forditalia Ford Motor Company trasforma pezzo pickup 150 in salvavita per contagiati da #COVID19 che necessitano… - ValliMauro : Venduta oggi: 2015 Mustang 2.3L Eco-boost Fastback/Matteo ...anche questa bella Mustang come il Ford F150 Raptor d… - ValliMauro : Venduto oggi: Nuovo Ford F150 Raptor 3.5L V6 Bi-turbo/DAVID ???? Per David - l'antidoto - contro il #coronavirus , p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ford Coronavirus, Ford sperimenta braccialetti per mantenere le distanze in fabbrica Il Fatto Quotidiano Ford, GM, FCA e Tesla nella task force di Trump

La task force per l'industria. Barra, Manley, Ford e Musk sono parte della task force dedicata al settore manifatturiero, che vede la presenza dei vertici di altre grandi realtà industriali statuniten ...

Ford – Negli Usa unità mobili per fare i tamponi agli operatori sanitari

La Ford, in collaborazione con altri partner tra cui la Wayne State University, ha avviato una nuova iniziativa di contrasto alla crisi sanitaria in corso. La Casa americana ha contribuito ad allestir ...

La task force per l'industria. Barra, Manley, Ford e Musk sono parte della task force dedicata al settore manifatturiero, che vede la presenza dei vertici di altre grandi realtà industriali statuniten ...La Ford, in collaborazione con altri partner tra cui la Wayne State University, ha avviato una nuova iniziativa di contrasto alla crisi sanitaria in corso. La Casa americana ha contribuito ad allestir ...