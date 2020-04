Coronavirus, Fontana spiega le “4D” per riaprire la Lombardia il 4 maggio | VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) “Abbiamo lanciato la via lombarda per la libertà, un programma per riaprire le attività dal 4 maggio. Si tratta di adeguarsi alla “nuova normalità” che passa dalle quattro D: Distanza (almeno un metro di sicurezza tra le persone). Dispositivi (obbligo di utilizzare le protezione per tutti) . Digitalizzazione (Smart working obbligatorio per tutti coloro che possono). Diagnosi (Test sierologici, grazie alla ricerca del San Matteo di Pavia)”, così il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Nonostante la regione rimanga la fetta dello Stivale più in difficoltà causa Covid-19 – Milano e le provincie di Bergamo e Brescia sono realtà critiche e attenzionare – la giunta di Attilio Fontana ha lanciato un piano per la “nuova normalità”, in cui le stelle polari ... Leggi su tpi Coronavirus - ‘massacro’ Lombardia - Fontana : non possiamo fare più tamponi

