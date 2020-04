Coronavirus, Fontana propone: “Lavoriamo 7 giorni invece di 5” (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, Fontana lancia la proposta per riprendere gradualmente in Lombardia ma non solo. Spalmare il lavoro su tutta la settimana Coronavirus, Fontana pensa alla sua Lombardia ma non solo. Il governatore della Regione ha voglia e fretta di riparrire, magari anche prima del 4 maggio voluto dal governo, ma non può decidere da solo. Per … L'articolo Coronavirus, Fontana propone: “Lavoriamo 7 giorni invece di 5” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Zaia : “Riaperture? Valutazione di Fontana legittima. Non escludo che alcune attività possano ripartire prima del 4 maggio”

Coronavirus : Fontana - ‘bonus 80 mln euro a personale sanitario’

