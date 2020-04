Coronavirus: “fondamentale” l’isolamento e lo stop agli ingressi in Sicilia (Di giovedì 16 aprile 2020) A incidere sul basso numero di contagi da Coronavirus in Sicilia rispetto ad altre aree del Paese è stata anche la decisione di limitare il trasporto aereo e marittimo: lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendo all’Ars sulle misure adottate dal governo per la gestione dell’emergenza sanitaria. “Mi è capitato di ricevere richieste dei cittadini incuriositi dal un numero così contenuto dei ricoveri ospedalieri, in terapia intensiva e in generale sul numero di soggetti accertati positivi al Covid-19. Probabilmente la particolarità che ha caratterizzato le scelte Siciliane, in parte condivise dal governo centrale, sono state l’isolamento, la distanza sociale e la sospensione degli ingressi in Sicilia per via aerea e via mare. Mentre all’inizio dell’emergenza in Sicilia non si ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) A incidere sul basso numero di contagi dainrispetto ad altre aree del Paese è stata anche la decisione di limitare il trasporto aereo e marittimo: lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendo all’Ars sulle misure adottate dal governo per la gestione dell’emergenza sanitaria. “Mi è capitato di ricevere richieste dei cittadini incuriositi dal un numero così contenuto dei ricoveri ospedalieri, in terapia intensiva e in generale sul numero di soggetti accertati positivi al Covid-19. Probabilmente la particolarità che ha caratterizzato le sceltene, in parte condivise dal governo centrale, sono state l’isolamento, la distanza sociale e la sospensione degliinper via aerea e via mare. Mentre all’inizio dell’emergenza innon si ...

