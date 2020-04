Coronavirus: Ferrari avvia la produzione di valvole per respiratori (Di giovedì 16 aprile 2020) La Ferrari impegnata nella lotta al nuovo Coronavirus: nello stabilimento di Maranello (Modena) ha avviato la produzione di valvole per respiratori polmonari e raccordi per maschere di protezione. Una produzione che fa leva sulla tecnologia del reparto dove abitualmente si costruiscono i prototipi delle vetture. Alcune valvole – spiega Ferrari – sono state sviluppate dalla Mares, azienda produttrice di attrezzatura subacquea, su misura delle loro maschere, per creare dispositivi d’emergenza per i pazienti con crisi respiratorie. La logistica del progetto è curata da Nuovamacut Gruppo TeamSystem. Altri raccordi sono destinati a Solid Energy, che li impiega per trasformare le maschere da snorkeling Decathlon in ausili a protezione del personale sanitario. Nei prossimi giorni Ferrari conta di realizzare diverse centinaia di dispositivi che hanno ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : 300 ricercatori italiani difendono Erc dopo dimissioni del presidente Ferrari

Burioni : "Ecco il modello Ferrari per ripartire contro il coronavirus"

Ferrari - la SF90 Stradale vince il Red Dot Best of the Best Award. E Maranello raccoglie 1 milione di euro per l’emergenza Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Laimpegnata nella lotta al nuovo: nello stabilimento di Maranello (Modena) hato ladiper respiratori polmonari e raccordi per maschere di protezione. Unache fa leva sulla tecnologia del reparto dove abitualmente si costruiscono i prototipi delle vetture. Alcune– spiega– sono state sviluppate dalla Mares, azienda produttrice di attrezzatura subacquea, su misura delle loro maschere, per creare dispositivi d’emergenza per i pazienti con crisi respiratorie. La logistica del progetto è curata da Nuovamacut Gruppo TeamSystem. Altri raccordi sono destinati a Solid Energy, che li impiega per trasformare le maschere da snorkeling Decathlon in ausili a protezione del personale sanitario. Nei prossimi giorniconta di realizzare diverse centinaia di dispositivi che hanno ...

chevida : RT @quattroruote: La #Ferrari ha annunciato di aver iniziato a produrre valvole per respiratori polmonari e altri dispositivi medici per co… - Antonio05708777 : RT @quattroruote: La #Ferrari ha annunciato di aver iniziato a produrre valvole per respiratori polmonari e altri dispositivi medici per co… - quattroruote : La #Ferrari ha annunciato di aver iniziato a produrre valvole per respiratori polmonari e altri dispositivi medici… - upi_parma : Coronavirus: l'agenda dei presidenti per la riapertura e la sicurezza sul lavoro: Il Presidente di Confindustria Em… - AerariumL : 'Coronavirus, Ferrari produce valvole per conversione maschere subacquee - Elkann' - -