Coronavirus | Fedrigoni regala a famiglie 80 mila album disegno Fabriano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Verona, 16 apr. (Adnkronis/Labitalia) - Ottantadasaranno in omaggio dai prossimi giorni in centinaia di ipermercati e superstore Coop, Conad e Carrefour di tutta Italia. E' il regalo per lepensato da, operatore mondiale della carta a cui appartiene il noto marchio dei fogli da, che ha voluto dare un segno tangibile della sua vicinanza ai tanti nuclei familiari con bambini, costretti a casa dalla scuola elementare, o dalla materna, a causa del Covid19 ormai da molte settimane.è un brand conosciuto dagli studenti e dagli artisti di tutto il mondo. Gli, in carta liscia o ruvida e totalmente ecocompatibile, verranno distribuiti alle casse al momento del pagamento, uno per acquirente e fino a esaurimento. Le insegne della grande distribuzione che hanno accettato di collaborare all'operazione, tra quelle ...