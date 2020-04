Coronavirus | Federbalneari Italia | un milione di lavoratori a rischio catastrofe

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 16 aprile 2020) Moltissime cancellazioni o mancate prenotazioni in tutte le località di vacanza con un inevitabile collasso della filiera: il dialogo serrato con il Governo e con i vari Ministeri che sta portando avanti in questi giorni, per far fronte ad una situazione catastrofica. Almeno undini rischiano la. Si tratta di tutti … L'articolo: undiproviene da www.meteoweek.com.